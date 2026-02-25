Камило Дуран повторил достижение Фалькао в Лиге чемпионов

Футболист "Карабаха" Камило Дуран стал третьим колумбийцем, забившим пять и более голов за один сезон Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на Teleqraf, нападающий отличился в матче плей-офф против "Ньюкасла" (2:3), доведя свой счет до пяти голов в текущем розыгрыше турнира.

Дуран повторил достижения таких известных колумбийцев, как Джексон Мартинес и Радамель Фалькао.

Стоит отметить, что "Карабах" приобрел 24-летнего форварда в начале сезона у португальского "Портимоненсе" за 200 тыс. евро (400 тыс. манатов). В этом сезоне в Лиге чемпионов Дуран забил голы в матчах против "Айнтрахта Франкфурт" (два мяча), "Аякса", "Бенфики" и "Ньюкасла".