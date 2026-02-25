Пенсии перечислят раньше

В связи с праздником Новруз мартовские пенсии будут выплачены досрочно.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Axar.az, предусмотрено полное перечисление пенсий до 15 марта. В связи с этим соответствующим структурам даны необходимые поручения.

Отмечается, что в связи с праздником ведутся соответствующие работы для выплаты пенсий за март раньше установленного графика - до наступления праздничных дней.