Пенсии перечислят раньше В связи с праздником Новруз мартовские пенсии будут выплачены досрочно. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Axar.az, предусмотрено полное перечисление пенсий до 15 марта. В связи с этим соответствующим структурам даны необходимые поручения.
Отмечается, что в связи с праздником ведутся соответствующие работы для выплаты пенсий за март раньше установленного графика - до наступления праздничных дней.
