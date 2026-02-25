Spotify выпустил Bluetooth-колонку в виде урны для праха

Стриминговый сервис Spotify в партнерстве с американским брендом Liquid Death представил ограниченную серию Bluetooth-колонки Eternal Playlist Urn, выполненной в виде погребальной урны.

Об этом передает Day.Az.

Это устройство ориентировано скорее на коллекционеров и маркетинговые цели, чем на использование в ритуальных целях.

Пользователи могут создать персональный "вечный плейлист" через Spotify, пройдя короткий опрос о "вечном настроении" и музыкальных предпочтениях. На основе этих ответов и истории прослушивания формируется индивидуальная подборка, которая синхронизируется с колонкой.

Все электронные компоненты размещены в крышке устройства, но характеристики звука и мощность динамика не разглашаются.

Eternal Playlist Urn выпущена ограниченным тиражом и стоит $495. Проект является частью имиджевой кампании и расширения мерч-направления Spotify через нестандартные коллаборации.