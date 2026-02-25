На Солнце восстановилась активность

Активность на Солнце восстановилась: на видимой стороне звезды появилась новая активная область, не связанная с предыдущей, которая установила рекорд XXI века в начале февраля.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Солнечная активность восстановилась. Новая молодая область появляется на юге", - говорится в сообщении.

Отмечается, что текущая вспышечная активность на Солнце (вспышки класса С) не связана с областью 4366. Напоминаем, что ранее сообщалось о возможном возвращении активной области 4366, которая в начале февраля установила рекорд XXI века.

"Новая группа пятен пока не видна из-за горизонта и еще не получила номера. Когда эта сторона Солнца была направлена к Земле около трех недель назад, активной области здесь не было. Таким образом, она появилась совсем недавно, скорее всего, не более 2-3 дней назад. Уровень вспышек пока близок к M, однако порог M-класса пока не пересечен. Это, вероятно, связано с тем, что часть излучения в данный момент блокируется солнечным диском", - уточняется в сообщении.