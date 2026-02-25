Сотни граждан получили официальную защиту

В 2025 году 322 лицам были выданы охранные ордера для защиты от насилия.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве юстиции в ответ на запрос Modern.az.

Согласно официальной информации, в 2025 году в производство местных исполнительных и пробационных органов поступило в общей сложности 322 исполнительных документа по фактам бытового насилия, из которых 280 - краткосрочные, а 42 - долгосрочные охранные ордера.

Отметим, что охранный ордер представляет собой комплекс официальных ограничительных мер, применяемых в отношении лица, совершившего бытовое насилие. Основной целью его выдачи является обеспечение безопасности пострадавшего и защита его прав.

На период действия ордера лицу, совершившему насилие, запрещается приближаться к пострадавшему, связываться с ним или совершать действия, причиняющие беспокойство.

Охранный ордер может быть краткосрочным или долгосрочным. В обоих случаях главная цель - предотвращение повторных случаев бытового насилия и обеспечение безопасных условий жизни для пострадавшего.