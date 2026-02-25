В Азербайджане ожидаются снег и резкое похолодание

В Баку, а также местами на Абшеронском полуострове с вечера 27 февраля до 2 марта прогнозируются периодические осадки.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в отдельных районах осадки могут усилиться и преимущественно в вечерние и ночные часы переходить в мокрый снег.

В регионах Азербайджана со второй половины дня 26 февраля до 2 марта также ожидаются осадки различной интенсивности, местами прогнозируется снег. В ряде районов осадки будут обильными, что может привести к повышению уровня воды в реках.

В некоторых горных и предгорных зонах ожидается образование гололеда на дорогах.

Температура воздуха по стране по сравнению с предыдущими днями снизится на 5-8 градусов.

