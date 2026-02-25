В Азербайджане предложили увеличить скорость интернета

Агентство информационно-коммуникационных технологий (İKTA) выступило с предложением увеличить скорость широкополосного интернета в стране.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом заявил председатель правления Агентства информационно-коммуникационных технологий при Министерстве цифрового развития и транспорта Наиль Марданов, отвечая сегодня на вопросы журналистов в ходе практического тренинга для СМИ "Интернет от А до Я".

По его словам, соответствующий нормативный документ в настоящее время находится на стадии утверждения.

"Мы также рассматриваем вопрос ужесточения показателей качества услуг провайдеров. После установления минимального порога скорости интернета все провайдеры будут обязаны обеспечивать данный уровень обслуживания", - отметил Н. Марданов.