ФК "Карабах" вошел в топ-75 мирового рейтинга

Футбольный клуб "Карабах" занял 71-е место в мировом рейтинге клубов Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на IFFHS, команда Гурбана Гурбанова набрала 768,75 балла, став самым высоко расположенным азербайджанским клубом в списке.

В национальном сравнении "Карабах" значительно опережает ближайших преследователей. "Нефтчи" занял 375-е место с 300 очками, "Зиря" расположилась на 399-й позиции (290,5 балла), а "Сабах" - на 411-м месте с 283,25 балла.

Лидером рейтинга стал мадридский "Реал", следом идут "Манчестер Сити" и "Фламенго".

Рейтинг IFFHS охватывает четырехлетний период и учитывает суммарные результаты клубов во всех официальных турнирах. Позиция "Карабаха" подтверждает стабильные выступления команды в еврокубках и регулярное участие в групповых стадиях европейских турниров.