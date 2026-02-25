На некоторых дорогах в Баку будет ограничено движение

В связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида на ряде улиц и проспектов в Баку будет ограничено движение транспорта.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в обращении Управления Государственной дорожной полиции города Баку к водителям.

Отмечается, что 26 февраля с 08:00 утра и до завершения церемонии движение автомобилей будет ограничено с изменением направлений на улицах Мехди Мехдизаде, Камандара Ахмедова, Аяза Исмайылова, Сулеймана Везирова и Иззета Оруджова, которые пересекаются, примыкают или проходят параллельно проспекту Ходжалы.

"Рекомендуется по возможности реже пользоваться личными автомобилями в данном направлении и отдавать предпочтение общественному транспорту", - говорится в сообщении.