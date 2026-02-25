https://news.day.az/world/1818300.html В Стамбуле вспыхнул пожар на строительной площадке - ВИДЕО В Стамбуле произошел пожар на строительной площадке в контейнере, который использовался в качестве жилья для рабочих. Как сообщает Day.Az, кадры происшествия быстро распространились в соцсетях. На место инцидента были направлены пожарные, медицинские и полицейские бригады. Причина возгорания пока не установлена.
