Орехи и сухофрукты дорожают перед Новрузом

По мере приближения праздника Новруз цены на сухофрукты и орехи растут. Некоторые продавцы, пользуясь праздничным спросом, повысили стоимость продукции.

Какова же ситуация с ценами на рынке в преддверии праздника?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, по словам продавцов, фундук, который ранее продавался за 17 манатов, сейчас стоит 27-28 манатов.

"Цена желтого кишмиша составляет 9 манатов, черного - 8 манатов. Если очищенный фундук в прошлом году стоил 7 манатов, то в этом году - уже 12 манатов. Орехи из Ордубада продаются по 13 манатов. В этом году наблюдается небольшой дефицит фундука, поэтому цены выросли", - отметили продавцы.

В регионах цены несколько отличаются.

Так, грецкие орехи стоят от 4 до 8 манатов, фундук в скорлупе - от 4 до 7 манатов, а ядра грецкого ореха - от 5 до 20 манатов.

Покупатели, в свою очередь, отмечают, что нынешние цены их не радуют.

Экономист Халид Керимли заявил, что рост цен связан со снижением урожайности и высокими логистическими расходами в данной сфере.

"В 2025 году наблюдались серьезные проблемы с урожайностью орехов и сухофруктов, что и привело к подорожанию", - отметил эксперт.

По мнению экономиста, часть роста цен носит временный характер и связана с праздничным периодом, однако подорожание, обусловленное другими факторами, сохранится.