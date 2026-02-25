В Азербайджане подготовлено предложение по увеличению скорости широкополосного интернета

Агентство информационно-коммуникационных технологий предложило меры по повышению скорости широкополосного интернета в Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня на практическом тренинге для журналистов "От А до Я интернета" заявил председатель правления Агентства при Министерстве цифрового развития и транспорта Наиль Марданов, отвечая на вопросы медиа.

Глава агентства отметил, что соответствующий нормативный документ находится на стадии утверждения.

"Мы также думаем об ужесточении показателей качества услуг провайдеров. После установления минимальной скорости интернета все провайдеры будут обязаны обеспечивать эту услугу", - подчеркнул Н.Марданов.