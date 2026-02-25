Свадьбы в Азербайджане: за снятые фото и видео придется отвечать

В Азербайджане новое постановление Пленума Верховного суда о защите прав личности вызвало широкое общественное обсуждение в связи с публикацией фото и видео со свадеб и траурных церемоний в социальных сетях.

Согласно постановлению от 24 декабря 2025 года "О защите прав личности", проведение съемки и ее распространение на массовых мероприятиях в целом не запрещается. Однако публикация изображения конкретного человека, снятого в явно нежелательной для него ситуации и представленного как основной объект, особенно в насмешливом или унизительном контексте, будет считаться противоправной.

На первый взгляд решение может показаться простым, однако оно способно оказать серьезное влияние на свадебную культуру как в правовом, так и в социальном аспекте. В Азербайджане свадьба - это не только семейный праздник, но и общественное событие. Практически на каждом торжестве десятки гостей снимают видео на телефоны, публикуют сторис и другие материалы в соцсетях. Новое разъяснение вводит в эту практику элементы ограничения и повышенной ответственности.

Как передает Day.Az, юрист Натиг Алескеров, комментируя ситуацию для NoComment.Az, отметил, что основная цель решения - защита личной неприкосновенности граждан.

По его словам, съемка общих планов на массовом мероприятии является законной, однако распространение кадров, наносящих вред репутации конкретного человека, уже влечет ответственность.

"Если на свадьбе кто-то устал и задремал, пережил эмоциональный момент или оказался в неловкой ситуации, это естественно. Однако превращать этого человека в объект насмешек и распространять видео с целью издевки - это нарушение закона. Пострадавший вправе обратиться в суд и потребовать как материальную, так и моральную компенсацию. После этого решения организаторы торжеств и гости должны будут вести себя более осмотрительно. Подход "все снимают, и я сниму" становится рискованным. Особенно если ради просмотров в социальных сетях публикуются материалы, задевающие честь и достоинство других людей", - подчеркнул юрист.

Социолог Эльчин Байрамлы отметил, что в последние годы свадьбы все чаще приобретают характер шоу, и этот процесс усиливается под влиянием социальных сетей.

"Люди приходят на свадьбу не только для участия в торжестве, но и для создания контента. Пытаются привлечь внимание, публикуя интересные, а порой и неловкие кадры. Новое решение может в определенной степени ослабить эту тенденцию и вернуть в центр внимания понятие личного пространства", - считает он.

По мнению социолога, изменения отразятся и на атмосфере самих торжеств.