SOCAR и Samsung E&A Co., Ltd. подписали меморандум о взаимопонимании

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и южнокорейская компания Samsung E&A Co., Ltd. подписали меморандум о взаимопонимании.

Как передает Day.Az, об этом в своем аккаунте в социальных сетях написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Мы провели обсуждения с президентом и главным исполнительным директором компании Samsung E&A Co., Ltd. Хонг Намкунном по вопросам расширения партнерства и сотрудничества в сфере энергетики.

В рамках встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании между SOCAR и компанией Samsung E&A Co., Ltd. Документ предусматривает изучение перспектив сотрудничества в области повышения эффективности энергетических активов, локализации производства, создания регионального промышленного центра, развития человеческого капитала и декарбонизации", - говорится в публикации.

Подчеркивается, что реализация документа также имеет важное значение с точки зрения интеграции местных компаний в глобальные цепочки добавленной стоимости.

Отметим, что Samsung E&A - одна из ведущих мировых компаний в сфере инжиниринга, закупок, строительства и управления проектами (EPC&PM).

Более 40 лет компания осуществляет деятельность по всему миру, обеспечивая комплексное управление проектами - от этапов планирования и финансирования до строительства и ввода объектов в эксплуатацию. Ею реализованы одни из крупнейших и наиболее сложных промышленных объектов и сооружений в мире.

Привлекая специалистов со всего мира, Samsung E&A формирует портфель, охватывающий полный спектр инженерных услуг: объекты добычи и переработки углеводородов (upstream и downstream), электростанции, предприятия по очистке воды и переработке отходов, а также промышленные производственные мощности.

Сочетая инновационный, высококачественный инжиниринг с гибким и эффективным управлением, Samsung E&A обеспечивает своим клиентам значительную и надежную ценность. Ориентируясь на будущее, компания готова вносить вклад как в развитие новых, так и уже сформировавшихся глобальных отраслей и сообществ.