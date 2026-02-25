Президент Монтенегро примет участие в Глобальном Бакинском форуме

Президент Монтенегро Яков Милатович посетит Азербайджан для участия в XIII Глобальном Бакинском форуме.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщил дипломатический источник.

Согласно информации, Милатович примет участие в предстоящей сессии форума в столице Азербайджана, где мировые лидеры и политики обсудят вопросы международной безопасности, устойчивого развития и многостороннего сотрудничества.

Отметим, что XIII Глобальный Бакинский форум пройдет 12-14 марта 2026 года под девизом "Преодолевая разногласия в мире переходного периода". Основанный в 2013 году и организуемый Международным центром Низами Гянджеви, форум служит площадкой для действующих и бывших государственных деятелей, представителей международных организаций и академического сообщества для обсуждения региональной и глобальной политики. Тринадцатый форум проводится на фоне активизации дипломатических процессов в регионе и будет посвящен вопросам геополитических преобразований и международной безопасности.