В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о провокации против Азербайджана в парламенте Великобритании.

Day.Az представляет публикацию:

Пока мир пытается разобраться с реальными кризисами, в уютных кулуарах Вестминстера решили стряхнуть нафталиновую пыль с париков и поиграть в вершителей судеб. В Лондоне состоялось шоу под пафосным названием "Стирая прошлое: уничтожение культурного наследия" - первое заседание парламентской комиссии по событиям в Карабахе. Звучит громко, почти исторически. На деле - театральная читка с претензией на Нобелевскую премию по драматургии.

Под стать сценарию подобралась и труппа - просто загляденье. Тут вам и лорды с выражением лица "мы спасём мир, не снимая монокля", и баронессы, отрепетировавшие скорбные вздохи перед зеркалом до автоматизма.

Но главный гость программы - приглашённый "эксперт" - дурень Артак Бегларян. Судя по всему, в Лондоне он подрабатывает консультантом по альтернативной реальности: объясняет британцам, как превратить сухие факты в слезливый сценарий для Netflix.

Впрочем, куда интереснее в этом шоу сама логика происходящего и феноменальная избирательность зрения.

У господина О'Хары, который возглавляет это "расследование", и его команды, похоже, развилась острая "политическая катаракта". Болезнь коварная... и удивительно избирательная.

Она позволяет в упор не замечать разрушенные азербайджанские города, которые тридцать лет стояли призраками. Не видеть мечети, превращённые в загоны для скота. И уничтоженные кладбища. Словно всё это выпадает из поля зрения. Когда одни факты оказываются "невидимыми", неизбежно возникает необходимость в других - более удобных.

И тогда в ход идёт отработанная технология производства "сенсаций", простая как две копейки. Берётся любая азербайджанская постройка, на неё лепится ярлык "древнеармянское наследие", сверху накладывается трагическая музыка. Вуаля - "истина" готова, можно ставить печать. Конструкция собрана, декорации расставлены, роли распределены.

В итоге создаётся впечатление, что цель комиссии - не разобраться в правде, а красиво оформить заранее написанный финал. Чтобы всё выглядело торжественно: с печатями, протоколами и серьёзными лицами. Ведь если надеть парик и говорить бархатным голосом, любое утверждение начинает звучать почти как истина - особенно когда спектакль уже расписан по актам.