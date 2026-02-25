https://news.day.az/world/1818287.html Лауреат Нобелевской премии ушел в отставку из-за дружбы с Эпштейном Лауреат Нобелевской премии и профессор Ричард Аксель подал в отставку с поста содиректора нейробиологического института Колумбийского университета из-за своей дружбы с Джеффри Эпштейном.
Как передает Day.Az со ссылкой на газету NU.nl, Акселю не предъявлены обвинения в правонарушениях, но документы показывают, что он часто посещал дом Эпштейна на Манхэттене и действовал как посредник в отношениях между Эпштейном и Колумбийским университетом.
В своем заявлении Аксель признал эту дружбу "серьезной ошибкой в оценке ситуации" и извинился за то, что "поставил под угрозу доверие своих друзей, студентов и коллег".
