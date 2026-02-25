Азербайджанский исполнитель, покоряющий международные платформы из Швейцарии

Молодая азербайджанская исполнительница Jeyleen в последние годы входит в число нового поколения независимых артистов, сформировавшегося в Швейцарии. После завершения высшего образования в этой стране она продолжила там жить и развивать свою музыкальную карьеру.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Получив вокальное образование с ранних лет, исполнительница также самостоятельно освоила музыкальные инструменты. В ее репертуаре параллельно сочетаются элементы поп-музыки, рока и соула.

Как сообщила Trend Jeyleen, песни она пишет сама и завершает их совместно с продюсером. Помимо музыки, артистка лично работает и над визуальной концепцией, что придает ее проектам целостный эстетический подход.

За несколько месяцев она набрала более 250 тысяч прослушиваний и свыше 50 тысяч слушателей, сформировав аудиторию на таких рынках, как США, Великобритания и Германия, что свидетельствует о ее международном потенциале.

В 2026 году запланированы концерты и фестивали по всей Швейцарии, а также участие в платформе M4Music. Выход EP Everything in Between, намеченный на конец февраля, станет началом нового этапа в ее творчестве.