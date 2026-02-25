В Азербайджане уже в этом году может повыситься минимальная зарплата

Внесенные в Трудовой кодекс изменения на 2026 год предусматривают ежегодный пересмотр минимальной заработной платы. То есть отныне законом будет обеспечен официальный пересмотр размера минимальной зарплаты как минимум один раз в год. В этом смысле пересмотр возможен уже в текущем году, поскольку создан соответствующий правовой механизм.

Как передает Day.Az, об этом в комментарии для Axar.az заявил экономист, председатель Центра либеральных экономистов Акиф Насирли, говоря о возможных перспективах повышения минимальной заработной платы.

По словам эксперта, решение о повышении принимается с учетом ряда экономических показателей:

"Среди них - уровень инфляции, доходы и расходы государственного бюджета, прожиточный минимум и стоимость потребительской корзины в стране, а также уровень средней заработной платы. Например, при индексации пенсий основными критериями являются инфляция и рост средней зарплаты - эти же показатели могут учитываться и при повышении минимальной заработной платы".

Насирли подчеркнул, что официального прогноза относительно конкретного процента или суммы повышения на текущий год пока не объявлено.

"Показатели на 2026 год еще не утверждены либо находятся на стадии обсуждения. Поэтому точный размер повышения станет известен только после принятия соответствующего решения. Хотя некоторые независимые эксперты и СМИ допускают рост примерно на 10%, это не является официальным прогнозом. В последний раз минимальная заработная плата повышалась в начале прошлого года, и, согласно сложившейся практике, правительство увеличивает этот показатель примерно раз в два года. На этот раз ближе к концу года возможно повышение минимальной зарплаты примерно на 50 манатов, что позволит выполнить требования законодательства и станет продолжением прежней практики".