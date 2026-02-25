Религиозные конфессии Азербайджана выступили с совместным заявлением в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида

Лидеры действующих в Азербайджане религиозных конфессий выступили с совместным заявлением в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, заявление было озвучено на мероприятии, состоявшемся в Управлении мусульман Кавказа.

Представляем заявление:

"Геноцид в Ходжалы - самое ужасное из военных преступлений, совершенных против мирного азербайджанского гражданского населения во время военной агрессии Армении против Азербайджана. За несколько дней до этой резни - 17 февраля 1992 года - армянские вооруженные силы учинили массовую расправу над местным азербайджанским населением в селе Гарадаглы Ходжавендского района Азербайджана и, с невиданной жестокостью продолжая свои преступления, в ночь с 25 на 26 февраля совместно с 366-м мотострелковым полком советской армии совершили геноцид в городе Ходжалы. В результате продолжившихся массовых убийств с применением тяжелой военной техники город Ходжалы был полностью разрушен и стерт с лица земли, 613 азербайджанцев, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков, были зверски убиты из-за своей национальной принадлежности. Восемь семей были полностью уничтожены с невообразимой жестокостью, 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 - одного из родителей. Жестокие экстремисты снимали скальп с людей, отрезали им конечности, выкалывали глаза младенцам, вспарывали животы беременным женщинам, закапывали людей заживо или сжигали их, а также совершали варварские надругательства над трупами. Среди выживших 487 мирных жителей получили серьезные травмы и стали инвалидами. Судьба 150 из 1275 взятых в заложники граждан, в том числе 68 женщин и 26 детей, до сих пор неизвестна.

В результате безосновательных территориальных претензий и многолетней агрессивной политики Армении в отношении Азербайджана, 20 процентов международно признанных территорий Азербайджанской Республики на протяжении около 30 лет находились под оккупацией, против азербайджанского народа проводилась политика этнических чисток, физического и морального терроризма, более миллиона человек подверглись изгнанию со своих исконных земель в Армении и Карабахском регионе Азербайджана и были вынуждены жить в статусе беженцев и вынужденных переселенцев, их права были грубо нарушены, сотни городов и сел, а также древнее и богатое культурное наследие азербайджанского народа уничтожены и разграблены. В священной Отечественной войне, начавшейся в ответ на очередные военные провокации Армении, Азербайджан, в соответствии с нормами международного права и требованиями резолюций Совета Безопасности ООН 822, 853, 874 и 884, освободил свои исконные земли от 30-летней оккупации и восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость в пределах границ, признанных мировым сообществом. В сентябре 2023 года в результате антитеррористической операции сепаратистский режим был свергнут, а суверенитет Азербайджана полностью восстановлен.

Мы хотели бы обратить внимание мирового сообщества на то, что наряду с проведением политики оккупации, этнических чисток и геноцида, Армения за 30 лет оккупации совершила военные преступления и акты вандализма в отношении религиозно-культурного и исторического наследия Азербайджана. Расположенные на этих территориях мечети и другие религиозные храмы, а также кладбища подверглись армянскому вандализму, проводилась политика фальсификации происхождения русских православных и древних албанских христианских церквей. Армянские экстремисты полностью разрушили 65 из 67 официально зарегистрированных в регионе до оккупации мечетей, превратив их в конюшни и содержа там запрещенных в исламе животных, тем самым открыто оскорбляя достоинство всего исламского мира. Иностранные гости, посещающие наши освобожденные от оккупации территории с наблюдательными миссиями, называют эти места "Хиросимой Кавказа" и "городом призраков". Покидая азербайджанские земли, захватчики проводили политику "выжженной земли" и заложили на этих территориях сотни тысяч мин. После войны армянские религиозные лидеры реваншистскими заявлениями призывали свой народ не к миру, в котором критически нуждается регион, а к новой войне. В период нарастания позитивной динамики мирного процесса между Арменией и Азербайджаном главы армянской церкви обращаются к международным организациям и религиозным образованиям с призывами распространять ложную и клеветническую дезинформацию о якобы уничтожении Азербайджаном христианских памятников на освобожденных от оккупации территориях и пытаются скрыть истину с тем, чтобы отвлечь внимание от вандализма, совершенного Арменией в Карабахе.