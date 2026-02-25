Серебро выросло в цене

Цена на серебро по мартовским фьючерсам 2026 года впервые с 4 февраля превысила отметку в 90 долларов.

Как сообщает Day.Az, по состоянию на 09:34 по бакинскому времени стоимость одной тройской унции металла составила 90,01 доллара (+2,86%), а к 09:50 выросла до 90,97 доллара (+3,96%).

Отметим, что цена фьючерсов на золото с поставкой в апреле 2026 года составила 5 227,6 доллара за тройскую унцию (+0,99%).