Опасно ли ложиться спать сразу после ифтара и имсака?

С физиологической точки зрения не рекомендуется ложиться спать сразу после приема пищи во время поста - после имсака или ифтара, поскольку в лежачем положении замедляется опорожнение желудка и возрастает риск гастроэзофагеального рефлюкса.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом заявил эксперт-специалист Министерства здравоохранения, гастроэнтеролог Эмин Мамедов во время прямого эфира на официальной странице министерства в Instagram.

По его словам, клинические наблюдения показывают, что сон сразу после еды может привести к обратному забросу желудочной кислоты в пищевод. Это, в свою очередь, вызывает чувство жжения, дискомфорт и нарушения пищеварения.

"Кроме того, для эффективного пищеварения важно оптимальное функционирование парасимпатической нервной системы, а легкая физическая активность, например непродолжительная прогулка, стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Последние исследования показывают, что 15-минутная прогулка после приема пищи способна снизить повышение уровня сахара в крови почти вдвое", - отметил специалист.

Мамедов подчеркнул, что во время поста наиболее эффективной с научной точки зрения стратегией считается выбор продуктов с низким гликемическим индексом, богатых белками и полезными жирами, достаточное потребление жидкости, а также отказ от сна сразу после еды.

"Такой подход помогает сохранить метаболическое здоровье и поддерживать оптимальный уровень физической и умственной активности в течение дня", - добавил он.

