В Windows 11 из-за ошибки исчез курсор

Пользователи программы Outlook в Windows 11 пожаловались на исчезновение курсора. На это обратило внимание издание Bleeping Computer, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению авторов медиа, проблема имеет массовый характер. Она проявляется во время работы с Outlook - это почтовый клиент, встроенный в Windows 11 и ранние версии операционной системы. "Мой курсор мыши перестал отображаться во время работы с Outlook", - заметил один из пользователей, оставивших жалобу на сайте Microsoft. Другой заметил, что отсутствие указателя мешает ему работать.

"Хотя указатель мыши отсутствует, цвет письма в списке сообщений будет меняться при наведении на него курсора", - отреагировали в Microsoft. В компании заметили, что проблема также была обнаружена в других программах пакета Microsoft 365, но чаще всего она проявлялась именно в почтовом клиенте.

Специалисты компании пообещали исправить неполадку в ближайшем обновлении. В качестве временной меры решения проблемы они посоветовали выполнить перезагрузку компьютера - оказалось, что иногда это помогает.