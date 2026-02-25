В Вашингтоне прошла акция с LED-экранами, посвященная Ходжалинскому геноциду

В Вашингтоне прошла масштабная просветительская акция с участием автомобилей с LED-экранами, посвященная 34-й годовщине Ходжалинской трагедии.

Как сообщает Day.Az, акция состоялась при поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой и была организована Американо-Азербайджанской ассоциацией молодежи и спорта.

В ходе акции автомобили с LED-экранами, на которых была размещена подробная информация о Ходжалы, передвигались по центральным улицам города. Они проехали мимо Капитолия, Белого дома, Государственного департамента США, Пентагона и других объектов государственного значения, привлекая внимание местной общественности к трагедии, имевшей место 26 февраля 1992 года.

На экранах демонстрировались фотографии жертв геноцида, призывы к справедливости, а также QR-коды, позволяющие получить исторические факты о Ходжалинском геноциде.

Жители города могли увидеть лозунги "Помни, уважай, задумайся - Ходжалы 1992", "34 года спустя, мы помним каждую душу", "Трагедия Ходжалы 1992 - мир не должен это забыть", "Ходжалы - их мужество и боль с нами", "Чтим жертв Ходжалы и помним их", "Не забывай о геноциде в Ходжалы", "Просвещай, требуй справедливости и проявляй солидарность", "Вместе помним, вместе скорбим, вместе защищаем", "Справедливость к Ходжалы", "От трагедии к памяти - Ходжалы живет", "Помни невинных, говори ради справедливости", "Одна холодная ночь - тысячи потерь", "Даже спустя 34 года Ходжалы продолжает говорить".

В рамках акции международную общественность призвали не забывать о Ходжалинском геноциде, чтить память жертв и поддерживать восстановление справедливости.

Отметим, что аналогичные информационные акции одновременно прошли также в городах Нью-Йорк и Бостон.