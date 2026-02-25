Азербайджан и ИБР усиливают экономическое партнерство

Обсуждено расширение сотрудничества между Азербайджаном и Исламским банком развития (ИБР).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство экономики, в рамках визита в Джидду (Саудовская Аравия) первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев встретился с президентом Группы Исламского банка развития Мухаммадом Сулейманом Аль-Джассером.

На встрече было подчеркнуто, что сотрудничество между Азербайджаном и Группой ИБР успешно развивается. Отмечено, что при поддержке ИБР углубляется взаимодействие Азербайджана с Арабской координационной группой и усиливаются связи по приоритетным инфраструктурным проектам. Подчеркнуто, что спустя 16 лет Азербайджан вновь примет Ежегодное собрание Группы Исламского банка развития, которое состоится в этом году, и что это авторитетное мероприятие внесет дополнительный вклад в укрепление партнерства страны с международными финансовыми институтами.

В ходе встречи также была отмечена значимость подписанного с ИБР партнерского документа по проекту "Строительство магистрального оросительного канала от водохранилища Гыз Галасы" на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана для устойчивого развития региона и реализации его аграрного потенциала.

Стороны обсудили потенциальные проекты и инвестиционные возможности в сферах энергетики, инфраструктуры, транспорта, сельского хозяйства, управления водными ресурсами и других направлениях.

Первый заместитель министра экономики также встретился с вице-президентом ИБР Рами Ахмедом. На встрече было подчеркнуто значение совместных проектов с Исламским банком развития и другими структурами Арабской координационной группы для развития экономики Азербайджана, в том числе инфраструктуры, и отмечен значительный потенциал для расширения сотрудничества. Обсуждены вопросы повестки, связанные с проведением Ежегодных собраний Группы ИБР в 2026 году в Баку.

В рамках визита Э. Алиев ознакомился с выставкой, организованной Группой ИБР в Джидде. На мероприятии были представлены проекты, финансируемые структурами Группы ИБР, и возможности партнерства. Была предоставлена информация о проделанной работе в сферах климатического финансирования, поддержки малого и среднего бизнеса, укрепления торговых и инвестиционных связей между государствами-членами.

Кроме того, Э. Алиев принял участие в официальной презентации документального фильма, посвященного 50-летию Исламского банка развития. В фильме отражены история Банка, его основные принципы деятельности и роль в социально-экономическом развитии государств-членов посредством реализуемых проектов.