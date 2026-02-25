Бакинское метро будет работать в усиленном режиме

В связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида Бакинский метрополитен будет работать в усиленном режиме.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", отмечается, что меры контроля будут усилены на станциях "Хатаи", расположенной вблизи памятника "Крик матери", а также на станциях "Джафар Джаббарлы" и "28 Мая".

К работе будет привлечен дополнительный персонал, резервные поезда будут находиться в готовности.

Движение поездов в течение дня будет организовано в соответствии с графиком рабочего дня осенне-зимнего сезона.