Бакинское метро будет работать в усиленном режиме В связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида Бакинский метрополитен будет работать в усиленном режиме. Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", отмечается, что меры контроля будут усилены на станциях "Хатаи", расположенной вблизи памятника "Крик матери", а также на станциях "Джафар Джаббарлы" и "28 Мая".
