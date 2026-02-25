В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как норвежский политик Турбьёрн Ягланд последовательно разрушал отношения между Баку и Осло.

Day.Az представляет публикацию:

Норвежский политик Турбьёрн Ягланд, которого недавно обвинили в коррупции из-за контактов с Джеффри Эпштейном, попал в больницу. 75-летний Ягланд пытался покончить с собой.

Самое время вспомнить о том, как Ягланд умудрился уничтожить отношения между Азербайджаном и его родной Норвегией.

Вернемся в 90-е. В 1997 году Ягланд теряет пост премьер-министра Норвегии, а в 1998 году в Баку открывается посольство этой страны. Поначалу все развивается достаточно хорошо - особенно, если учесть, что в Азербайджане начала работать и норвежская Statoil. Отношения довольно быстро развиваются по нарастающей.

Все изменилось в 2000-м году. Ягланд возвращается в правительство: он стал главой МИД Норвегии. А уже в 2002-м году один из приближенных Ягланда, Стейнар Гил получает пост посла Норвегии в Азербайджане. И разворачивает в Баку бурную - и деструктивную - деятельность.

Гил вмешивался и не стеснялся в самых провокационных тонах комментировать события в Азербайджане. Его совета никто не просил, но Гил высказывался об акциях радикалов, во время событий на площади Азадлыг в 2003-м году он и вовсе был замечен на площади среди "мирных протестующих", пытавшихся опрокинуть силы правопорядка и прорваться в Дом правительства.

Позднее Гил укрывал в посольстве даже исламистов, которых власти страны обвиняли в тяжких преступлениях. Прямо настоящий дипломат, не правда ли?

Скандальное поведение Гила в Баку терпеть не стали: парламент Азербайджана поставил на голосование вопрос об объявлении норвежского посла персоной нон-грата. Власти Норвегии хоть и с опозданием, но спохватились и в 2006 отозвали Гила из Азербайджана, сделав его послом в Литве. Там он, кстати, тоже напортачил - но это уже другая история.

А его покровитель Ягланд, тем временем, сначала возглавил парламент Норвегии, а затем получил пост генсека Совета Европы.

И да, после того, как Ягланд туда попал, начались портиться отношения Азербайджана и СЕ. Параллельно продолжали ухудшаться и дипотношения между Баку и Осло - влияние Яглагда на норвежскую политику с годами не умменьшилось. Все это в конечном итоге привело к тому, что в 2018 году посольство Норвегии в Азербайджане и вовсе закрылось.

А Ягланд продолжил нападки на Баку уже в СЕ. При Ягланде Азербайджан оказался под постоянным и системным давлением со стороны Совета Европы. Использовались почти все возможные механизмы: жесткие резолюции, громкие публичные заявления, запуск редких юридических процедур, включая статьи 52 и 46.4 Европейской конвенции.

Причем статья 46.4 - так называемая "процедура нарушения" - раньше вообще не применялась. И впервые ее задействовали именно против Азербайджана. Это была не случайность, а целенаправленная линия.

И это именно Ягланд запустил и продвигал антиазербайджанский сюжет про "икорную дипломатию" в Совете Европы! Кстати, угадайте, кто подсказал ему эту идею? Небезызвестный Ариф Мамедов! Мамедов сам, лично, несколько лет назад выпендривался в интервью одному каналу на YouTube как "годами дружит со стариной Ягландом" и "лично рассказал ему все про черную икру для политиков".

Теперь вот Ягланд - фигурант "файлов Эпштейна". В своих письмах к Эпштейну Ягланд вставлял шутливые комментарии о молодых женщинах и просил финансовой помощи с кредитом на дом в Осло. Также выяснилось, что он как минимум трижды останавливался в апартаментах Эпштейна в Нью-Йорке и Париже и планировал семейную поездку на его частный остров в Карибском море. Кроме того, Эпштейн оплачивал отдых Ягланда и его семьи во Флориде и на Виргинских островах, а также однажды оплатил медицинский счет политика.

Кто знает, может Ягланд и Мамедова с собой к Эпштейну возил покататься?