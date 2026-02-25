https://news.day.az/world/1818418.html Дональд Трамп и Володимир Зеленский созвонились - СМИ Президент США Дональд Трамп и Президент Украины Володимир Зеленский проводят телефонный разговор. Как передает Day.Az, об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник. Детали переговоров на данный момент не раскрываются. Новость обновляется
