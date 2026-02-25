Дональд Трамп и Володимир Зеленский созвонились

Президент США Дональд Трамп и Президент Украины Володимир Зеленский проводят телефонный разговор.

Как передает Day.Az, об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

Детали переговоров на данный момент не раскрываются.

Новость обновляется