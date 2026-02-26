Ходжалы: в памяти и в сердце навсегда

Автор: Лейла Таривердиева

Несколько лет назад бывший главный советник Левона Тер-Петросяна Жирайр Липаритян признался, что "армянину очень сложно писать о Ходжалы... было совершено нечто неприемлемое, что-то, что привело к увечьям и убийствам армянами в Карабахе азербайджанских гражданских лиц".

"Тяжело" армянскому дипломату стало в 2014 году. Когда уже было достаточно ясно видно, что вековые чаяния армян о чужих территориях близятся к краху. Правда, на тот момент еще не произошли апрельские бои, но и без этого урока, преподанного оккупантам Азербайджанской армией, армянские деятели уже ощущали запах грядущего поражения.

Однако в 1993 году, через год после геноцида, в Ереване пока что никому не было тяжело. Тогдашний президент Тер-Петросян выступил на учредительном собрании террористической банды "Еркрапа" и высказался вполне недвусмысленно. "Благодаря этому движению Армения и Карабах решили одну проблему, которую 600 лет армянский народ не мог решить - Армения и Карабах были полностью очищены от других наций. Повторяю - это 600-летняя проблема, ее значение армянский народ будет ощущать еще 600 лет после этого", - гордо сказал Левон Тер-Петросян.

Дети и старики Ходжалы стали жертвами этой 600-летней мечты. Армяне вспарывали животы беременным ходжалинкам и выжигали глаза младенцам с мыслью о ее достижении. Совершенные зверства были неким ритуалом, сатанинским жертвоприношением на алтарь проблемы, которую армянам, наконец, удалось разрешить. Не с божьей помощью, а с помощью совсем других сил.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования окружили Ходжалы. Во время расправы над пытавшимися спастись мирными ходжалинцами было убито 613 человек, 1000 граждан получили ранения и стали инвалидами. Было убито 106 женщин, 63 малолетних ребенка, 70 стариков, 8 семей были уничтожены полностью, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного из родителей. В ночь трагедии 1275 мирных жителей были взяты в заложники, о судьбе 150 из них до сих пор ничего неизвестно.

Как указано на сайте Верховного суда Азербайджана, согласно материалам следствия по делу оккупации Ходжалы, в нападении помимо армянских бандформирований участвовали также 2-й батальон 366-го полка сил СНГ под командованием майора Сейрана Оганяна, 3-й батальон под командованием Евгения Набокихина, начальник штаба 1-го батальона Валерий Читчян и свыше 50 армянских офицеров и прапорщиков полка.

Как писал впоследствии начальник контрразведывательного отдела одной из воинских частей, принимавших участие в Ходжалинском геноциде, полковник В. Савельев в "Секретной справке": "Я не могу не написать всего этого. Я не могу забыть расстрелянные тела людей - женщин и детей, беременных женщин. Да простят меня все азербайджанцы, я ничего не смог сделать во время всех этих кровавых и жестоких событий. Я только направил написанную мною справку в Кремль, а также генералам Главного разведывательного управления Минобороны. Сказал - прочтите это и узнайте, как была запятнана честь русских офицеров".

А еще, по свидетельству генерал-полковника Подколозина, "командир 2-го батальона майор Сейран Оганян похитил 17 БМП, 4 ЗСУ "Шилка", несколько легких гусеничных бронированных тягачей".

Все это, надо понимать, затем было применено армянскими бандами против безоружного азербайджанского населения Ходжалы. Кроме того, во время атаки на Ходжалы использовались запрещенные патроны калибра 5,45 и химическое оружие.

Те, кому удалось покинуть город до начала атаки, попытались спастись в горах и лесах, но людей ждали армянские засады. По свидетельствам выживших, армяне измывались и над живыми, и над мертвыми. По данным Российского правозащитного Центра "Мемориал", были зафиксированы факты снятия скальпов с живых людей.

В одном из интервью Day.Az известный литовский военный журналист, участник Первой карабахской войны Ричардас Лапайтис говорил: "Увиденные мною в те дни картины до сих пор стоят перед моими глазами. Ходжалинцы, которым удалось добраться до Агдама, были в страшном состоянии - обмороженные, босые, полуодетые. Многие, будучи сами полуживыми, оплакивали потерянных ими близких, детей, родителей. Признаюсь честно - моя совесть до сих пор мучает меня, мне все еще кажется, что я тоже мог что-то сделать, чтобы этого не произошло, но не сделал. Хотя, что я мог..."

Отметим, что Лапайтис был тем, кто первым рассказал европейцам о геноциде в Ходжалы.

Последствия захвата Ходжалы фиксировали многие иностранные журналисты. Были сделаны сотни фотоснимков, записаны свидетельства очевидцев. Тем не менее, значительная часть этих материалов так и не была опубликована: в ряде стран журналистам фактически запретили освещать события и говорить о массовых убийствах и жестокости армян. Это молчание позволило преступникам уйти не только от наказания, но и от осуждения. Никто не назвал зверей зверями, кровь детей Ходжалы "цивилизованному" миру оказалась безразлична.

26 февраля 2024 года в Ходжалы был заложен фундамент Мемориала жертв Ходжалинского геноцида. Принимавший участие в церемонии Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что трагедия никогда не будет забыта азербайджанским народом. Он отметил, что призыв "Справедливость к Ходжалы!" долгое время оставался без ответа. Несмотря на то, что 18 государств признали произошедшее геноцидом, среди них нет крупных мировых держав. Многие международные организации, по его словам, не проявили должной реакции. Азербайджан на протяжении десятилетий добивался признания правды и требовал справедливости, поскольку преступление было совершено на глазах у мирового сообщества. Отрицание Ходжалинского геноцида, подчеркнул глава государства, является несправедливым и безнравственным.

Очень многое для донесения правды о Ходжалинском геноциде до мировой общественности сделала международная кампания "Справедливость для Ходжалы!", инициированная Фондом Гейдара Алиева. В рамках кампании, получившей широкий размах, в разных странах проводились конференции, выставки, презентации, публиковались книги и статьи. Однако мир, даже узнав правду, оставался равнодушен, и тогда Азербайджан понял, что восстанавливать справедливость ему придется самому. Что и было сделано в ходе антитеррористической операции 19-20 сентября 20234 года. А 15 октября того же года над Ходжалы был поднят государственный флаг Азербайджана.

Между тем, страница трагедии все еще не перевернута окончательно. После войны во время восстановительных работ на территории Ходжалы продолжают обнаруживаться массовые захоронения. В феврале 2024 года у стен Аскеранской крепости (Ходжалинский район) было обнаружено такое захоронение. На место указал задержанный нацист Бегларян. В ходе следствия он сообщил, что жители Ходжалы, пытавшиеся во время оккупации добраться до Агдама через Аскеран, были убиты возле крепости и похоронены в общей яме там же. По его словам, людям пообещали открыть коридор для выхода, однако в Аскеране их ожидала засада. Бегларян также признал факты добивания раненых и снятия украшений с погибших. Тела, которых, по его словам, было очень много, пролежали около недели, после чего были захоронены...

Ходжалы навсегда останется в национальной памяти как символ трагедии и в то же время стойкости и несломленной веры азербайджанского народа в справедливость.

На церемонии закладки Мемориала Президент Ильхам Алиев сказал: "Без Ходжалы мы не могли бы считать полностью восстановленными нашу территориальную целостность и суверенитет. Ходжалы занимает такое важное место в истории и сознании азербайджанского народа, эта трагедия так сильно ранила наши сердца, что мы не могли бы успокоиться без освобождения Ходжалы".

В заключение заметим, что Ходжалы не был сравнен с землей, как Агдам, Зангилан или Физули. "Зачистив" его от азербайджанцев, армяне заселили его, переименовав в "Иванян". Новых "иванянцев" совершенно не беспокоило, что каждый сантиметр земли в этом городе был полит невинной кровью и слезами. Сейчас те, кто, не побоявшийся призраков своих преступлений, тридцать лет жили в домах ходжалинцев, сами льют слезы на улицах Еревана и заламывают руки, требуя от мира вернуть их в Карабах.

Стоит ли говорить, что их стенания напрасны? Не стоит. Это и так всем понятно.