В Ходжалы обнаружено еще одно массовое захоронение

Еще одно массовое захоронение обнаружено на территории Ходжалинского района.

Как сообщает Day.Az, видеокадры с места захоронения показал телеканал AZTV.

Захоронение было обнаружено во время строительства водопроводно-канализационной сети в Ходжалы.

Сообщается, что найденные останки скелетов с завязанными руками и ногами в основном принадлежат детям и женщинам.

Отметим, что в начале февраля в поселке Аскеран Ходжалинского района было обнаружено массовое захоронение. До этого массовое захоронение было обнаружено летом прошлого года в Шуше, и на территории Шушинской тюрьмы. До сих пор массовые захоронения были обнаружены в освобожденном от оккупации селе Сарыджалы Агдамского района, селе Дашалты Шушинского района, селе Эдилли Ходжавендского района, селе Фаррух Ходжалинского района, селе Юхары Сеидахмедли Физулинского района, Кяльбаджаре, Агдаме и других населенных пунктах.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!