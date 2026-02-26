Азербайджанские борцы завоевали три медали на турнире "Мухамет Мало" в Тиране

Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали три медали на международном турнире "Мухамет Мало", проходящем в Тиране.

Как сообщает Day.Az, представитель Азербайджана Рашид Бабазаде, выступающий в весовой категории до 65 кг, поднялся на вторую ступень пьедестала почета, уступив в финале рейтингового турнира.

В решающем поединке он проиграл со счетом 0:10 индийскому чемпиону мира среди спортсменов до 23 лет Суджет Суджет.

Ислам Базарганов (57 кг) завоевал бронзовую медаль, одержав победу над индийским борцом Акшай Таначи Дхере со счетом 9:2 в схватке за третье место.

Еще одну бронзовую награду в весовой категории до 86 кг принес Азербайджану Арсений Джиоев, который в поединке за третье место победил американского двукратного олимпийского призера и четырехкратного чемпиона мира Кайл Дейк со счетом 4:1.