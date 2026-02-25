https://news.day.az/world/1818421.html

Названа дата очередной встречи Москвы, Вашингтона и Киева

Трехсторонняя встреча по урегулированию ситуации в Украине с участием Москвы, Вашингтона и Киева перенесена на начало марта. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, место проведения переговоров в настоящее время согласовывается.