Названа дата очередной встречи Москвы, Вашингтона и Киева
Трехсторонняя встреча по урегулированию ситуации в Украине с участием Москвы, Вашингтона и Киева перенесена на начало марта.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, место проведения переговоров в настоящее время согласовывается.
"Большая трехсторонняя встреча перенесена на начало марта, место еще согласуется", - сообщил источник агентства.
Ранее собеседник ТАСС отмечал, что переговоры могли возобновиться 26 февраля в Женеве.
