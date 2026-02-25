Молитва 8-го дня Рамазана, время имсака и ифтара

26 февраля - восьмой день священного месяца Рамазан.

Как передает Day.Az, согласно календарю, объявленному Управлением мусульман Кавказа, имсак в Баку наступит в 05:55, а ифтар в 18:42.

Предлагаем вашему вниманию молитву восьмого дня месяца:

"Allahummərzuqni fihi rəhmətəl-əytami və it-amət-təami. Və ifşa əs-səlami və söhbətəl-kiram. Bitəvlikə ya məlcəəl-amilin.".

Перевод:

"Во имя Аллаха, Всемилостивого и Милосердного. О, Аллах! Даруй мне в этот месяц милосердие к сиротам, возможность кормить едой нуждающихся, радость в пожелании мира окружающим и даруй мне общение с благочестивыми. Во имя Твоего великодушия, о прибежище для уповающих!

С подробным календарем на весь месяц можете ознакомиться по ссылке.