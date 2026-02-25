В Британии пройдет «кровавый дождь»

Метеорологи предупредили о возможном появлении над Британией так называемого "кровавого дождя", вызванного переносом сахарской пыли над Европой, пишет LADBible, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным специалистов, пылевой шлейф из Сахары смешивается с осадками над Великобританией, что может придать дождю красноватый оттенок. Несмотря на необычный внешний вид, явление не представляет опасности для населения. Максимальным последствием станет тонкий слой пыли на автомобилях, окнах и других открытых поверхностях.

Метеоролог Марк Паррингтон отметил, что основной поток пыли проходит на большой высоте над южной Англией и Ла-Маншем. Однако при совпадении с дождем возможны влажные отложения частиц на поверхности земли.

По оценкам, наиболее заметные проявления "кровавого дождя" возможны в южных районах Великобритании.