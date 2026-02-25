В минкультуры Азербайджана состоялась встреча с группой юбиляров

В министерстве культуры Азербайджана состоялась встреча с группой юбиляров - деятелей культуры. Во встрече приняли участие народные артисты Ниямеддин Мусаев, Юсиф Ахундзаде, Гюльбаджи Иманова, Сакина Исмайлова, Натиг Ширинов, народные художники Агаали Ибрагимов, Эльдар Микаилзаде, а также детская писательница Солмаз Аманова, сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства.

Министр культуры Адиль Керимли поприветствовал гостей, поздравил их с юбилеями и выразил наилучшие пожелания. Он отметил, что каждый из них внёс значительный вклад в развитие национальной культуры. В своём выступлении министр подчеркнул, что сфере культуры в государственной философии общенационального лидера Гейдара Алиева отводилось особое место. По его словам, в оба периода руководства республикой великий лидер уделял сфере культуры большое внимание и заботу. Эта линия последовательно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой. Развитие, сохранение и популяризация национальной культуры осуществляются параллельно с высоким уровнем государственной поддержки творческих людей.

Было отмечено, что в соответствии с распоряжениями главы государства деятели искусства удостаиваются почётных званий, стипендий и государственных наград. Такое внимание, безусловно, служит серьёзным стимулом и вдохновляет их на дальнейшие творческие достижения.

Затем Адиль Керимли вручил юбилярам Почётные дипломы министерства культуры, пожелав им крепкого здоровья и новых успехов в профессиональной деятельности. В завершение встречи деятели культуры выразили признательность за оказанное внимание.