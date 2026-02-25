Азербайджан и Украина обсудили сотрудничество в энергетике

На онлайн-встрече с первым заместителем премьер-министра и министром энергетики Украины Денисом Шмыгалем обсуждалось двустороннее сотрудничество стран в энергетической сфере, в том числе в рамках межправительственной комиссии.

Как передает Day.Az, об этом написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на своей странице в социальной сети "X".

Подчеркивается, что были рассмотрены вопросы гуманитарной помощи, включая регулярные поставки энергетического оборудования.

Отметим, что из Азербайджана в Украину несколько раз отправлялись грузы с электрическим оборудованием в рамках гуманитарной помощи. Последний такой пакет помощи был отправлен 20 февраля. Он включал в себя 31 генератор и 2 автоматические системы резервного подключения.