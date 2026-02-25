https://news.day.az/officialchronicle/1818346.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с проделанными работами в селе Ханабад Ходжалинского района 25 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева ознакомились с проделанными работами в селе Ханабад Ходжалинского района. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
25 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева ознакомились с работами, проделанными в селе Ханабад Ходжалинского района.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
