Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с проделанными работами в селе Ханабад Ходжалинского района

25 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева ознакомились с проделанными работами в селе Ханабад Ходжалинского района. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется