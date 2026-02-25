Из Азербайджана в Армению направляются 4500 тонн дизельного топлива

В рамках поставок топливных продуктов из Азербайджана в Армению направляется очередная партия топлива.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в эту страну будет отправлено 4500 тонн дизельного топлива.

Так, указанный объем дизельного топлива сегодня будет отправлен из Азербайджана по железной дороге.

Отметим, что 21 октября 2025 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом стала поставка казахстанского зерна в Армению.

18 декабря Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) направила в Армению 1 220 тонн автомобильного топлива марки АИ-95.

Затем 9 января 2026 года в Армению было отправлено в общей сложности 2698 тонн груза (48 вагонов), включая 1742 тонны бензина АИ-95 и 956 тонн дизельного топлива.

А 11 января в эту страну был отправлен поезд из 18 вагонов, груженных 979 тоннами автомобильного бензина марки АИ-92.