Президент Ирана оценил перспективу диалога с США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в эфире иранского телевидения, что Тегеран видит хорошие перспективы диалога с Вашингтоном по атому, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы видим хорошие перспективы в отношении предстоящих непрямых переговоров с США", - сказал Пезешкиан накануне нового раунда переговоров с США.

Ранее мы сообщали, что стала известна дата новых переговоров США и Ирана.