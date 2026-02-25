https://news.day.az/world/1818376.html Президент Ирана оценил перспективу диалога с США Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в эфире иранского телевидения, что Тегеран видит хорошие перспективы диалога с Вашингтоном по атому, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Мы видим хорошие перспективы в отношении предстоящих непрямых переговоров с США", - сказал Пезешкиан накануне нового раунда переговоров с США.
Президент Ирана оценил перспективу диалога с США
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в эфире иранского телевидения, что Тегеран видит хорошие перспективы диалога с Вашингтоном по атому, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Мы видим хорошие перспективы в отношении предстоящих непрямых переговоров с США", - сказал Пезешкиан накануне нового раунда переговоров с США.
