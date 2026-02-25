США расширили санкции против Ирана. Об этом сообщается на сайте министерства финансов Соединенных Штатов, передает Day.Az.

По информации ведомства, США распространили рестрикции еще на 20 физических и юридических лиц, а также 12 судов.

В соответствии с заявлением американского министерства, в обновленный санкционный перечень включен ряд компаний, зарегистрированных в Иране, Турции, Панаме, ОАЭ и других государствах. Судя по наименованиям организаций, многие из них имеют отношение к сфере морских грузоперевозок.

Помимо юридических лиц, ограничения также были введены в отношении четырех физических лиц, уточнили в ведомстве.