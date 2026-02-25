https://news.day.az/world/1818403.html США расширили санкции против Ирана США расширили санкции против Ирана. Об этом сообщается на сайте министерства финансов Соединенных Штатов, передает Day.Az. По информации ведомства, США распространили рестрикции еще на 20 физических и юридических лиц, а также 12 судов.
США расширили санкции против Ирана. Об этом сообщается на сайте министерства финансов Соединенных Штатов, передает Day.Az.
По информации ведомства, США распространили рестрикции еще на 20 физических и юридических лиц, а также 12 судов.
В соответствии с заявлением американского министерства, в обновленный санкционный перечень включен ряд компаний, зарегистрированных в Иране, Турции, Панаме, ОАЭ и других государствах. Судя по наименованиям организаций, многие из них имеют отношение к сфере морских грузоперевозок.
Помимо юридических лиц, ограничения также были введены в отношении четырех физических лиц, уточнили в ведомстве.
