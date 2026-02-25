https://news.day.az/officialchronicle/1818410.html

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями города Ходжавенд и села Ходжавенд - ФОТО

25 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева ознакомились с работами, проделанными в городе Ходжавенд. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана, Первая леди и их дочь встретились и пообщались с жителями города Ходжавенд и села Ходжавенд.