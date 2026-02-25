"last postlude-post..." - произведение в котором пауза говорит не меньше, чем звук

В зале Международного центра мугама при участии оркестра Cadenza состоялся концерт "Память #4", прошедший по инициативе Бакинского общества современной музыки и посвященный памяти выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева, сообщает Day.Az.

Это был вечер погружения в атмосферу духовной сосредоточенности, в музыку, способную рассказать нам о том, что невозможно выразить словами. Произведения разных эпох звучали как откровения, в которых идеи и чувства, воплощённые в гениальных произведениях, звучали современно, находя отклик в сердцах слушателей.

Соната для скрипки и фортепиано и струнный квартет №2 Гара Гараева прозвучали с внутренним драматизмом и утончённо, создавая ощущение напряжённой исповеди автора. Словно тихий монолог о вечном, камерно и медитативно прозвучала "Элегия" Игоря Стравинского. Особую атмосферу придало концерту исполнение "Ohne" ("Без") Хаяма Мирзазаде, отличающееся мелодическим богатством и новым осмыслением национальных интонаций в контексте современной музыки. Поэтическим акцентом вечера стала пьеса "Тайна" из цикла "Лирические пьесы" Эдварда Грига, в этот вечер прозвучавшая в оркестровой обработке азербайджанского композитора Аяза Гамбарли. Северной сдержанности и нежным интонациям пьесы эта обработка в исполнении оркестра Cadenza придала новые тембровые краски и глубину. Интересно и впечатляюще прозвучало и "last postlude-post..." Фараджа Гараева - произведение современного музыкального мышления, в котором пауза говорит не меньше, чем звук.

Эмоции этого вечера, аплодисменты и восторженный отклик зрителей стали доказательством того, что искусство, рожденное талантом, способно пробуждать эмоции, вдохновлять и соединять сердца разных поколений.

