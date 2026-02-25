Конгресс Перу принял заявление в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида

В Конгрессе Перу почтили память жертв Ходжалинского геноцида и приняли заявление по случаю трагедии.

Как сообщает Day.Az, в мероприятии, посвященном 34-й годовщине Ходжалинского геноцида, приняли участие члены межпарламентской группы дружбы Перу-Азербайджан, аккредитованные в Перу представители дипломатического корпуса и местные СМИ.

Сначала память жертв геноцида была почтена минутой молчания.

Член межпарламентской группы дружбы Перу-Азербайджан Розанхела Андрея Барбаран Рейес выразила соболезнования народу Азербайджана в связи с трагедией в Ходжалы, подчеркнув, что геноцид оставил глубокий след в памяти азербайджанского народа.

Затем сотрудница посольства Гюльтен Гафгазлы-Новрузова рассказала о Ходжалинском геноциде и истории армянской агрессии. Она выразила благодарность перуанской стороне за справедливую позицию и проявленную солидарность.

После этого был зачитан текст заявления, принятого Конгрессом Перу в связи с 34-й годовщиной трагедии.

В заявлении отмечается годовщина Ходжалинского геноцида, а также приводится информация о кровавой трагедии, в ходе которой погибло множество людей. В документе, принятом Конгрессом Перу в 2013 году, геноцид был осужден.

Заявление также подчеркивает поддержку международных усилий по укреплению мира и стабильности в Кавказском регионе, включая участие в высокоуровневой встрече, проведенной в Белом доме 8 августа 2025 года.

В ходе мероприятия был показан документальный фильм о Ходжалинском геноциде, участникам предоставлены брошюры и материалы о трагических событиях.