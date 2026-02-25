https://news.day.az/world/1818404.html Эта европейская страна собирается удвоить численность армии Польше нужно увеличить численность армии до 500 тыс. человек. Об этом рассказал министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, передает телеканал TVP Info, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Армия численностью в полмиллиона человек - это стратегическая цель на несколько лет, которую мы будем реализовывать", - сказал он.
Эта европейская страна собирается удвоить численность армии
Польше нужно увеличить численность армии до 500 тыс. человек. Об этом рассказал министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, передает телеканал TVP Info, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Армия численностью в полмиллиона человек - это стратегическая цель на несколько лет, которую мы будем реализовывать", - сказал он.
Глава минобороны отметил, что речь идет как о профессиональной армии, так и о войсках территориальной обороны.
По официальным данным, в настоящий момент численность армии Польши составляет 218 тысяч человек.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре