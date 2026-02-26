https://news.day.az/officialchronicle/1818270.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида - ФОТО Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида. Day.Az представляет публикацию. Новость обновляется
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "Ходжалинский геноцид - преступление, совершенное против всего человечества и человечности, которое никогда не сотрется из памяти. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов".
