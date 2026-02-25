https://news.day.az/world/1818324.html

В Китае прошел крупнейший в мире чемпионат по дрон-футболу - ВИДЕО

В Китае прошел крупнейший в мире чемпионат по дрон-футболу. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Правила предельно просты - пилоты управляют сферическими дронами, которые необходимо провести через ворота соперника. В соревнованиях приняли участие 1 116 команд со всего мира.