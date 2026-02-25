Али Асадов провел обсуждения с председателем комитета по внешним связям ВНСТ

25 февраля премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с председателем комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Фуатом Октаем.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров.

На встрече была подчеркнута важность десятого трехстороннего заседания комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии, прошедшего в Баку.

Было подчеркнуто, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех сферах, отмечен высокий уровень межпарламентского сотрудничества.

На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего расширения азербайджано-турецких связей в различных сферах.