Стала известна дата новых переговоров США и Ирана
Переговоры представителей Ирана и США по ядерному досье пройдут в диппредставительстве Омана в Женеве утром 26 февраля. Об этом сообщает агентство ISNA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что глава иранской делегации - министр иностранных дел Аббас Арагчи - вылетает в Женеву из Тегерана 25 февраля.
Накануне заместитель главы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил, что республика готова предпринять необходимые меры, чтобы как можно быстрее достичь соглашения с США по ядерному вопросу.
