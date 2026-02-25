Стала известна дата новых переговоров США и Ирана

Переговоры представителей Ирана и США по ядерному досье пройдут в диппредставительстве Омана в Женеве утром 26 февраля. Об этом сообщает агентство ISNA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что глава иранской делегации - министр иностранных дел Аббас Арагчи - вылетает в Женеву из Тегерана 25 февраля.

Накануне заместитель главы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил, что республика готова предпринять необходимые меры, чтобы как можно быстрее достичь соглашения с США по ядерному вопросу.