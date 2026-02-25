В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения

На 26 февраля в ряде регионов ожидается ветреная погода, в связи с чем объявлены желтый и оранжевый уровни предупреждения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Азербайджана, в Нахчыванской АР, а также в Зангилане, Джебраиле, Лачине, Кяльбаджаре, Гедабеке, Гяндже, Нафталане, Самухе, Гёйгёле, Шамкире, Имишли, Бейлагане, Барде, Тертере, Сабирабаде, Саатлы, Ширване, Сальяне, Билясуваре, Нефтчале, Гаджигабуле, Гобустане, Лянкяране, Лерике, Ярдымлы, Масаллы и Джалилабаде объявлено желтое предупреждение.

В этих районах ожидается северо-восточный ветер скоростью 13,9-20,7 м/с.

В то же время в Дашкесане, Горанбое и Мингячевире объявлено оранжевое предупреждение - здесь северо-восточный ветер усилится до 20,8-28,4 м/с.