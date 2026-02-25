Футболист "Брайтона" Джеймс Милнер вошел в Книгу рекордов Гиннесса после рекорда по количеству матчей в английской Премьер-лиге (АПЛ).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, полузащитник провел 654-й матч в АПЛ и превзошел прежний рекорд Гарета Барри - 653 игры.

Представители Книги рекордов Гиннесса посетили тренировочную базу "Брайтона" и вручили Милнеру сертификат, подтверждающий историческое достижение.

За карьеру в АПЛ Милнер выступал за "Лидс", "Ньюкасл", "Астон Виллу", "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Брайтон". Он также является рекордсменом по числу подряд проведенных сезонов в лиге (24) и по самому длительному промежутку между первым и последним голом - 22 года и 248 дней.

Отметим, что футболист трижды становился чемпионом АПЛ.